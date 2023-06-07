Насколько сильно выросли цены на отдых в Турции?

Цены на гостиничные номера и стоимость отдыха в Турции заметно выросли: в мае в среднем по Турции +85%, а самые востребованные у российских туристов направления - Анталия и Стамбул - стали ещё дороже. Итак, каковы подробности и какие изменения ожидают любителей путешествий?

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom, таковы данные майского отчёта центра статистики туризма Turizm Databank.

По оценке ведомства, цена на гостиничные номера в мае достигла отметки в 1869 турецких лир, что составляет увеличение в 85.5% по сравнению с предыдущим периодом. Рекордно подорожали номера отелей в таких популярных туристических городах, как Анталия и Стамбул. Так, в Анталии средняя цена на номера увеличилась на 89%, достигнув отметки в 1692 турецких лир, а в Стамбуле - на 94%, до 2'094 лир. При этом инфляция в Турции по итогам мая 2023 года достигла 39.59% в годовом исчислении.

Что случилось с ценами на отдых в Турции?

Вместе с ростом цен на гостиничные номера, ценник на туры внутри страны также значительно поднялся. Согласно данным Turizm Databank, отдых в Турции продолжительностью неделю и более подорожал на 65%. Теперь цена составляет 8'100 турецких лир. Цены на туры на туры выходного дня также не могут порадовать - рост значительный, сразу 70%, в денежном эквиваленте это $1.400. Самим туркам за границу теперь тоже сложно выбраться: стоимость отдыха за рубежом, предлагаемого туристическими компаниями и сайтами, также больно бьёт по карману местных: рост цен на отдых за рубежом для них подскочил на 61%, достигнув отметки в 12'200 лир. Ситуация примерно сопоставима с российской действительностью, поскольку для отечественных туристов отдых в Турции, некогда главным бюджетным заграничным направлением, стал нереальным.

Важно отметить, что помимо скачка цен на гостиничные номера и туры, в мае также произошло заметное увеличение расходов на проживание и ночлег в отелях. По данным Статистического управления Турции TÜIK, инфляция в мае составила 0.04% по сравнению с предыдущим месяцем и 39.59% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Расходы на проживание и проживание в отелях увеличились на 152% в номинальном выражении и на 54% в реальном выражении. Что касается цен на электроэнергию, то она тоже отметилась ростом: +142% в номинальном выражении и 69% - в реальном.