Туристов в американских национальных парках просят не нарушать дистанцию с природой

Необычный инцидент произошел в Йеллоустоунском национальном парке США, который привёл местных сотрудников полиции в недоумение. 4 июня некие туристы посадили лося в свою машину и привезли в полицейский участок. Что привело к такому странному поступку? И какие последствия это может иметь?

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, сердобольные путешественникинаткнулись на лосёнка, бродившего у одной из дорог парка. Полные сострадания и желания помочь, они приняли решение перенести животное в безопасное место. Однако их выбор - взять лося на руки, посадить в автомобиль и отдать представителям правопорядка - оказался весьма странным. "По моему опыту, это один из самых странных случаев, с которыми я сталкивался, - отметил один из сотрудников полиции. - Мы понимаем, что туристы хотели помочь животному, но такое решение неправильное и опасно как для самих животных, так и для людей". После доставки лося в полицейский участок Западного Йеллоустоуна, штат Монтана, информация о нём больше не поступала, т.к. животное убежало в лес.

Этот странный эпизод стал лишь ещё одним примером нарушения правил и неподходящего поведения туристов с дикими животными. Сотрудники парка неоднократно предупреждают общественность о важности сохранения безопасного расстояния и уважительного отношения к дикой природе. Так, случай с лосёнком произошёл всего лишь через несколько дней после смерти детёныша бизона по вине человека. Один из путешественников без злого умысла погладил его и взял на руки, в итоге телёнка отвергло стадо бизонов. Результатов не дали и попытки сотрудников парка вмешаться в ситуацию. Изгнанное из семьи животное пыталось сблизиться с людьми, некоторые очевидцы говорили, что видели его следовавшим за машинами туристов. Через некоторое время бизон умер.

После этих инцидентов сотрудники Йеллоустоуна надеются, что подобные трагические случаи не повторятся и посетители парка проявят больше ответственности и уважения к окружающей среде и дикой природе. Йеллоустоунский национальный парк - один из самых посещаемых национальных парков США с ежегодным числом туристов более 3 миллионов, напомнил гостям о федеральных правилах, согласно которым людям нужно держаться на расстоянии не менее 23 метров от лосей, бизонов и оленей, а также не менее 92 метров от медведей и волков. Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности и сохранения природного богатства этого уникального национального парка и безопасности приезжающих туда посетителей.