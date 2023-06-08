Акула съела туриста, отдыхавшего на пляже в Хургаде

В Хургаде купавшийся в море турист погиб в результате нападения акулы. Как сообщили в генконсульстве РФ в Египте, трагедия произошла в районе Dream Beach, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Российских туристов, отдыхающих в Египте, предупредили об опасных хищниках.

"8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach (г. Хургада) погиб человек", - сообщили в дипломатическом ведомстве.

Туристов попросили сохранять бдительность и соблюдать предписания о запрете дайвинга и купания в определенных местах.

По словам очевидцев, погибшим был мужчина. Рядом с ним была девушка, ей удалось спастись от акулы.