https://news.day.az/tourism/1571770.html Акула съела туриста, отдыхавшего на пляже в Хургаде - ВИДЕО 18+
Акула съела туриста, отдыхавшего на пляже в Хургаде - ВИДЕО 18+
В Хургаде купавшийся в море турист погиб в результате нападения акулы. Как сообщили в генконсульстве РФ в Египте, трагедия произошла в районе Dream Beach, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Российских туристов, отдыхающих в Египте, предупредили об опасных хищниках.
"8 июня в результате нападения акулы в районе Dream Beach (г. Хургада) погиб человек", - сообщили в дипломатическом ведомстве.
Туристов попросили сохранять бдительность и соблюдать предписания о запрете дайвинга и купания в определенных местах.
По словам очевидцев, погибшим был мужчина. Рядом с ним была девушка, ей удалось спастись от акулы.
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