Турист отправился в отпуск мечты и оказался в больнице с риском стать инвалидом

Турист отправился в отпуск мечты в Ирландию и оказался в больнице после жестокого избиения группой подростков на улице. О преступлении сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что 57-летний Стивен Термини (Stephen Termini) из Нью-Йорка давно планировал поездку в Дублин ради поисков родственников и долго копил деньги на путешествие. Во время нападения он выходил из гостевого дома, где остановился. Толпа молодых парней стала избивать мужчину, повалив его на землю, после чего скрылась. Причина произошедшего неизвестна.

Приехавшая на место происшествия скорая оказала пострадавшему первую помощь. В настоящее время Термини находится в отделении интенсивной терапии местной больницы в критическом состоянии. Врачи предполагают, что мужчина рискует лишиться глаза и навсегда остаться инвалидом. Прибывшие в Дублин дети американца организовали сбор средств.

"Хотя мы, возможно, не были очень близки на протяжении последних лет, он все еще мой отец и причина, по которой я сегодня здесь", - сказал его сын Майк Риццуто (Mike Rizzuto).

По информации полиции, один из нападавших на Термини был задержан. Им оказался 14-летний подросток.