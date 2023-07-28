Турист спрыгнул с борта круизного лайнера в открытом море и бесследно исчез

Турист спрыгнул с круизного лайнера в открытое море во время путешествия с другом и бесследно исчез у побережья Флориды. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что о пропаже 30-летнего Джейлена Хилла (Jaylen Hill) заявил его приятель. Лайнер как раз завершал путешествие из Флориды на Багамы и обратно, когда мужчина прыгнул за борт и попал на камеры видеонаблюдения. Береговая охрана обыскала территорию рядом, однако турист так и не был обнаружен.

Спустя сутки поиски были официально завершены. Команда Carnival Cruise Line, организовавшая круиз, пообещала оказать всяческую поддержку семье Хилла.