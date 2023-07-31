Круизный лайнер с российскими туристами покинул порт Батуми

Круизный лайнер Astoria Grande с туристами из России на борту, прибытие которого в Грузии вызвало акции протестов, покинул порт Батуми.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местное агентство Batumelebi.

"Лайнер покинул Батуми раньше запланированного. Круизный корабль с россиянами на борту прибыл в Батуми на фоне акций и покинул грузинский город так же на фоне протестов", - сказано в сообщении.

31 июля в Грузии полицейские задержали 23 человека за участие в митинге против прибытия из России в Батуми пассажирского лайнера Astoria Grande.