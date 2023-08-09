Попасть из Греции в Азербайджан станет легче

Греческая авиакомпания Aegean Airlines начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Афины - Баку - Афины.

Как сообщает в среду Day.Az, к выполнению рейсов авиакомпания приступит с 29 сентября текущего года.

Согласно расписанию Aegean Airlines, полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Первый рейс будет осуществлен из Афин 29 сентября в 23:05 (GMT +3) с прибытием в столицу Азербайджана в 03:20 (GMT +4). Длительность полета составит 3 часа 15 минут. Рейсы в обратном направлении будут выполняться в 04:20 (GMT +4), а прибытие в Афины - в 06:50 (GMT +3). Длительность полета составит 3 часа 30 минут.