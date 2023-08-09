https://news.day.az/tourism/1588090.html Попасть из Греции в Азербайджан станет легче - запускается прямой рейс
Попасть из Греции в Азербайджан станет легче - запускается прямой рейс
Греческая авиакомпания Aegean Airlines начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Афины - Баку - Афины.
Как сообщает в среду Day.Az, к выполнению рейсов авиакомпания приступит с 29 сентября текущего года.
Согласно расписанию Aegean Airlines, полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Первый рейс будет осуществлен из Афин 29 сентября в 23:05 (GMT +3) с прибытием в столицу Азербайджана в 03:20 (GMT +4). Длительность полета составит 3 часа 15 минут. Рейсы в обратном направлении будут выполняться в 04:20 (GMT +4), а прибытие в Афины - в 06:50 (GMT +3). Длительность полета составит 3 часа 30 минут.
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