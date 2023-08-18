Что нельзя делать в Южной Корее

Южная Корея имеет свои культурные особенности - милые и не очень. При этом многие запреты схожи с правилами и табу Японии и Китая - например, нельзя выбрасывать мусор без сортировки, сидеть на пороге, записывать имена красным цветом и т.д., но есть и отличия. О них и поговорим.

Оставлять палочки в еде

Протыкать еду палочками как вилкой в культуре корейского народа не принято. Так, возможно, удобнее есть, но поваром (если вы в ресторане) или хозяевами (если вы в гостях) может быть воспринято как оскорбление. Исключение - если вам необходимо отщипнуть кусочек от большого кушанья.

Более того, палочки для еды нельзя оставлять в вертикальном положении на тарелке, особенно воткнутыми в рис. У корейцев это ассоциируется со смертью: на похоронах и поминках обязательный атрибут - курительные палочки, воткнутые в песок. Их приносят и возжигают перед портретом усопшего гости. Что же касается риса, он в культуре имеет сакральное значение.

Подзывать кого-либо ладонью вверх

Если вы увидели знакомого человека, окликнули его и хотите позвать жестом, то имейте в виду, что в Южной Корее можно подзывать кого-либо только ладонью, обращенной вниз. Ладонью вверх (как привыкли мы, увидев друга, махать издалека - иди, мол, сюда) корейцы подзывают собак и прочих животных.

Носить глубокое декольте

Глубокий вырез для корейцев считается недопустимым - слишком откровенно и сексуально. Поэтому корейские девушки практически не носят маечки и топики либо надевают под них блузки или футболки по принципу "из-под пятницы суббота". Не так давно в Корею пришла мода на сарафаны разных фасонов, под которые кореянки все так же упорно надевают футболки, рубашки и даже кофты. При всем этом они безо всякого смущения носят откровенно короткие мини, так что им приходится прикрываться, поднимаясь по лестнице или эскалатору, журналом или сумочкой.

Смущаться при поднятии "туалетной" темы

Корейцы не стесняются рассказать о своих проблемах с пищеварением. Что естественно, то не безобразно. Парень вполне может поделиться со своей девушкой, что у него случилась диарея. Опоздал на работу или в университет потому, что случилось расстройство желудка? Это уважительная причина. Никто не будет смеяться, наоборот - посочувствуют.

На каждом шагу в Южной Корее чистые, удобные и бесплатные туалеты, существуют парк и музей фекалий, популярны кафе, которые подают кофе в милых унитазах и пирожные в форме "какуль". Впрочем, тема кулинарии этим не исчерпывается. Мало того, курортный остров Чечжудо славится черными свиньями, которых раньше кормили отходами человеческой жизнедеятельности, и именно поэтому их мясо считается очень нежным и вкусным.

Обращать внимание, когда кто-то чихнул

Не принято желать здоровья чихнувшему собеседнику. Обычно на это никак не реагируют, просто делают вид, что ничего не произошло, а чихнувший тихонько извиняется.

Выбрасывать еду

Корейцы хорошо помнят голодные времена недавней войны Севера и Юга, а также японской аннексии, поэтому отношение к еде, особенно к рису, здесь уважительное, если не сказать трепетное. Блюда же весьма обильные и частенько острые; кроме того, к ним обычно приносят дополнительные закуски - панчани. Пригласивший вас на обед кореец будет зорко следить за тем, чтобы вы съели побольше (а желательно все), иначе он расстроится и, может быть, даже обидится. В корпоративных и студенческих столовых работницы общепита даже не стесняются пожурить посетителя, если тот прилично не доел. Так что не оплошайте!

Долго смотреть на корейца

Корейцы не терпят, когда их рассматривают, расценивая это как нарушение личного пространства, к тому же они постоянно на взводе: слишком много работают, слишком мало отдыхают. Они могут простить некоторую, на их взгляд, бесцеремонность иностранцу, но лучше не будить лихо. И не пытайтесь фотографировать корейцев. В лучшем случае вас попросят удалить фото, а в худшем вы заплатите штраф и проведете некоторое время в полицейском участке, доказывая, что ничего плохого в мыслях не имели. Показательно, что сами корейцы, делая снимки, затирают лица людей, нечаянно попавших в кадр.

Ввязываться в ссоры

Старшее поколение корейцев в свое время жило очень тяжело. Особенно трудно приходилось женщинам. Их не пускали учиться и не давали возможности работать, отдавая предпочтение мужчинам. Их притесняли собственные мужья, семья мужа взваливала на плечи невестки множество домашних обязанностей, не скупясь при этом на упреки. Сейчас, когда Южная Корея добилась высоких экономических результатов за довольно короткое время и стала комфортной страной, где молодое поколение не знает забот, а женщины встали наравне с мужчинами, пожилые тетушки - аджумы - чувствуют себя обделенными и в обществе могут быть даже скандальными. За неподобающий внешний вид, смех, излишнюю близость в общественном транспорте вы вполне можете получить выговор, а то и зонтиком в спину. Ни в коем случае не реагируйте, просто отойдите в сторону.

И вообще не ввязывайтесь в выяснение отношений, даже если вас провоцируют. Это может произойти в любом месте и в любое время: могут притвориться, что вы толкнули, наступили на ногу, не так посмотрели, или могут сами толкнуть и наступить на ногу, вызывающе глядя на вас, могут придраться, что вы иностранец, и послать вас обратно в свою страну и т. д. Все споры в этой стране обычно разрешаются в пользу местного населения. Этим активно пользуются мошенники, развязывая конфликты на пустом месте, а затем в полицейском участке разыгрывая из себя несчастную жертву и требуя денежной компенсации.

Отказывать начальству в предложении выпить

Начальник всегда прав. Этот пункт в Корее имеет прямое отношение к алкоголю. Пьют здесь от души. Работает народ много, самозабвенно, стресс и усталость копятся, вот и сбрасывают весь негатив таким способом. И если ваш корейский работодатель пригласил вас пропустить по стаканчику, придется согласиться. Одна радость: начальник сам и оплачивает счет. В Корее считается, что совместное распитие спиртного является хорошим способом наладить деловые контакты в неформальной обстановке. Поэтому еженедельные корпоративы тут в порядке вещей. А в течение недели корейцы легко могут пропустить по бокалу-два пива или опрокинуть две-три бутылочки соджу (рисовая водка около 15% крепости) после работы.

Курить в общественных местах

Курить стоит в строго отведенных зонах или там, где вы никого не сможете потревожить дымом. В противном случае вам обеспечены косые взгляды, резкие комментарии и даже штраф порядка $100. Места большого скопления людей всегда оборудованы зонами для курения: это может быть беседка, стеклянная комната или даже просто расчерченный на асфальте прямоугольник, в пределах которого позволено наслаждаться никотином. Еще можно тихонько подымить в маленьком переулке.

Удивительно, что, несмотря на ограничение мест курения, табачные изделия продаются открыто в любого размера магазинчике, лотке, киоске, супермаркете. Достаточно часто встречаются магазины электронных сигарет, которые, впрочем, приравнены к обычным.

"Дымят" в Корее в основном мужчины, женский пол практически не курит. Поэтому, когда видят курящую девушку, то первая мысль, что, скорее всего, она иностранка, хотя около ночных клубов, баров, караоке и тому подобных мест вероятность лицезреть сигарету в женских руках возрастает.

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