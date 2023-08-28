Азербайджан в ТОП-5 самых популярных направлений для россиян

Туроператоры России назвали самые популярные у российских путешественников направления для путешествий внутри стран Содружества Независимых Государств (СНГ), их данные приводит Российский союз туриндустрии (РСТ). Как следует из пресс-релиза организации, Азербайджан вошел в первую пятерку. Лидером стала Беларусь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева отметила, что путешествия в Беларусь стали для россиян заменой экскурсионному отдыху в европейских странах.

"Беларусь сильно выделяется на фоне других стран СНГ: у нас на первом месте запросы на короткие поездки, сити-туры, на втором - санаторный отдых, на третьем - экскурсионные поездки. Хорошо себя показывает Узбекистан, это в основном экскурсионные туры, и не только туда-обратно через Ташкент, но и с вылетом в Ташкент, а возвращением из Бухары, или Самарканд - Бухара. Это связано с появлением большого количества авиарейсов. В целом рост по Узбекистану у нас не менее чем в 3,5 раза", - приводит РСТ слова Домостроевой в своем пресс-релизе.

Она подчеркнула также и популярность Азербайджана как туристического направления.

"Азербайджан весь этот сезон продается очень хорошо. Рассчитываем, что сейчас активизируются продажи на осень и по Грузии. А вот по Армении роста в этом году не видим. Похоже, направление потеснили конкуренты. Этой стране не хватает рекламы", - заключила Домостроева.

В свою очередь, коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах подтвердила, что в их случае Беларусь также оказалась на первом месте.

"Осенью ждем роста спроса на Узбекистан. Там спадает жара и наступает очень благоприятная погода для экскурсионных поездок. Страна также предлагает санаторный отдых, пока уровень обслуживания в них невысок, но туристы едут", - цитирует РСТ представителя туроператора.