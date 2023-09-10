Турист из Франции попытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм гальки

Сотрудники итальянской таможни задержали туриста из Франции, который украл с пляжа в Сардинии 41 килограмм гальки. Об этом сообщает издание La Reppublica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Француза задержали во время посадки на паром от Порто-Торрес, который должен был следовать в Ниццу. Сотрудники таможенной службы обнаружили в багаже туриста 41 килограмм камней и гальки, которые мужчина украл с охраняемого пляжа в природном парке Порто-Конте.

По данным источника, теперь французу грозит штраф в размере до €3 тысяч. По местным законам вывозить гальку, песок и ракушки с пляжей Сардинии запрещается.