https://news.day.az/tourism/1595159.html Турист из Франции попытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм гальки
Турист из Франции попытался вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм гальки
Сотрудники итальянской таможни задержали туриста из Франции, который украл с пляжа в Сардинии 41 килограмм гальки. Об этом сообщает издание La Reppublica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Француза задержали во время посадки на паром от Порто-Торрес, который должен был следовать в Ниццу. Сотрудники таможенной службы обнаружили в багаже туриста 41 килограмм камней и гальки, которые мужчина украл с охраняемого пляжа в природном парке Порто-Конте.
По данным источника, теперь французу грозит штраф в размере до €3 тысяч. По местным законам вывозить гальку, песок и ракушки с пляжей Сардинии запрещается.
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