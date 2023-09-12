Ассоциация турагентств Азербайджана обратилась к посольствам ряда стран

В целях преодоления трудностей в визовых вопросах с некоторыми странами были направлены официальные обращения в посольства этих государств в Азербайджане, организованы встречи с представителями этих посольств для упрощения механизма получения виз ассоциацией.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил руководитель комиссии по выездному туризму Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Шаиг Мамедов, выступая на мероприятии, посвященном годовщине деятельности ассоциации.

"Несмотря на отмеченные недовольства и проблемы, мы верим, что и впредь будем добиваться новых успехов, которые преодолеем совместными усилиями", - отметил он.