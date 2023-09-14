Специальное предложение на рейсы в Тбилиси, Стамбул и Дубай от AZAL

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) запускает специальную акцию по самым популярным направлениям - Тбилиси, Стамбул и Дубай. Это предложение предоставляет уникальную возможность пассажирам насладиться комфортом и качеством полета, а также приятными ценами.

Так, для путешествия в Тбилиси предлагается стоимость в одну сторону всего от 90 AZN, в оба направления - от 180 AZN. Это отличная возможность насладиться красотами Грузии, его богатым наследием и прекрасной архитектурой.

Путешествие в Стамбул, один из самых популярных туристических городов, будет стоить в одну сторону от 174 AZN, а туда и обратно - от 347 AZN. Отметим, что полеты в Стамбул будут осуществляться в международный аэропорт "Сабиха Гёкчен", что обеспечит удобство и комфорт во время путешествия.

А для тех, кто мечтает о посещении Дубая, AZAL предлагает стоимость авиабилетов в одну сторону от 237 AZN, а в оба направления - от 437 AZN. Отправляйтесь в этот космополитический город и насладитесь его роскошью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL, специальное предложение доступно для бронирования с 1-го ноября 2023 года по 29-ое февраля 2024 года.

Приобрести авиабилеты можно на сайте "Азербайджанских Авиалиний" - www.azal.az - или в кассах авиакомпании.

Отметим, что, данное предложение предоставляется в ограниченном количестве, поэтому не упустите возможность забронировать авиабилеты уже сейчас!