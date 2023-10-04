Boeing увеличивает производство самолетов

Компания Boeing планирует увеличить производство своей модели узкофюзеляжного лайнера 737 до рекордного уровня 57 единиц в месяц к июлю 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Это отражает рост заказов и восстановление компании после кризиса, связанного с 737 MAX. В 2019 году самолеты 737 MAX были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, поэтому Boeing не смог достичь этой цели ранее.

Однако сейчас, на фоне восстановления авиаперевозок и продаж самолетов, как Boeing, так и Airbus, конкурент компании, объявили амбициозные цели по выпуску самолетов.

В соответствии с графиком, к декабрю 2023 года Boeing планирует производство 42 самолетов 737, а к июню 2024 года объем производства должен достигнуть 47,2 единицы в месяц.

Компания Boeing планирует выпустить 42 самолета 737 к декабрю 2023 года, а затем постепенно увеличивать объем производства.

По данным Reuters, в июне 2024 года ежемесячное производство должно достигнуть 47,2 самолетов, а в декабре 2024 года - 52,5. В июле 2025 года ожидается стабильный уровень в 57,7 самолета.

До снятия 737 MAX с производства в 2019 году компания выпускала 52 самолета 737 в месяц и планировала достичь 57 единиц.

Официальная цель Boeing - производить 50 самолетов в месяц к 2025-2026 годам. Однако увеличение производства до 60 в месяц рассматривается при росте заказов.

Генеральный директор компании Дэйв Калхун выразил уверенность в достижении этой цифры и отметил, что вторая половина 2024 года станет поворотным моментом для Boeing.