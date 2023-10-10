Грузинская авиакомпания увеличит количество рейсов по маршруту Баку-Тбилиси

Пассажирский оператор авиакомпании Geosky Georgian Wings увеличит количество регулярных рейсов по маршруту Баку-Тбилиси, сообщает во вторник Day.Az.

По данным компании, пассажиры будут обслуживаться на этом маршруте 5 раз в неделю - каждый понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. Рейсы будут выполняться самолетом французско-итальянского производства ATR72-500, рассчитанным на 72 пассажира.

"Изначально мы начали выполнять рейсы с частотой 3 раза в неделю, и в соответствии с коммерческими расчетами и планами произошло увеличение частоты полетов на указанном маршруте, что означает, что план и ожидания авиакомпании были правильными и оправданными в соответствии с рыночным спросом. Расписание рейсов скорректировано с учетом расписания внутренних рейсов Тбилиси-Батуми-Тбилиси, выполняемых нашей авиакомпанией, что дает пассажиру дополнительную возможность использовать аэропорт Тбилиси в качестве транзитного и комфортного путешествия", - сказал представитель компании.

Georgian Wings совершила свой первый международный регулярный рейс 5 сентября 2023 года и с тех пор регулярно выполняет рейсы из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Бакинский международный аэропорт имени Гейдара Алиева.

Кроме того, азербайджанский лоукостер Buta Airways также выполняет ежедневные рейсы два раза в день по направлению Баку-Тбилиси-Баку.

С июня 2023 года авиакомпания Buta Airways выполняет специальные рейсы из Баку в Батуми и обратно в рамках летнего расписания.