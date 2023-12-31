Туристы в ужасе разбегались, увидев мужчину с мачете на пляже

Неизвестный с мачете устроил кровавое месиво на пляже популярного марокканского курорта Агадир на юго-западе страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошёл около полудня в четверг. Уточнялось, что в результаты расправы пострадала британская пара туристов - у них тройное ножевое ранение. Третьей жертвой стала жительница Марокко, проживающая в Бельгии. Их увезли в местную больницу.

Британский отдыхающий, пришедший на помощь раненым соотечественникам, рассказал изданию о своём ужасе. Он дремал на шезлонге, а когда открыл глаза, обнаружил мужчину, вытаскивающего мачете из брюк. "Это был самый ужасный опыт в моей жизни. Я отдыхал на шезлонге в наушниках и внезапно проснулся. Мужчина стоял там, вытаскивая из брюк огромное мачете, крича что-то по-арабски. Через несколько секунд он полоснул женщину по ноге, пытаясь убить её, - рассказал он. - Затем он набросился на пару британцев. Он атаковал женщину со спины, а затем напал на её мужа - у него пострадала нога. Именно тогда парни на пляже (спасатели) перешли к активным действиям - эти люди заслуживают медали. Если бы не они, он убил бы много людей. То, что он этого не сделал, было чудом, и зависело от того, как быстро они отреагировали".

Вскоре человек с ножом бросился в море и попытался избежать ареста. Однако его задержала полиция. "Они загнали его в море, и полиция - в конце концов поймала его. На это у них ушло больше часа", - добавил очевидец.

В это время очевидцы бросились на помощь пострадавшим. "Мы сделали всё, что могли, чтобы помочь - мы обучены оказанию первой помощи. Мы вынесли их с пляжа на шезлонге, чтобы они могли получить всю необходимую помощь, как только прибыла скорая. Это было ужасно", - отметил один из них. - Агадир считается безопасным курортом. В тот день нам очень-очень повезло спастись. Мы многим обязаны работникам пляжа", - поделился очевидец.

Испанская газета La Razon сообщила, что полиция Марокко расследует, было ли нападение связано с терроризмом. Другие подробности о мотиве нападения не уточнялись. Известно, что 33-летний подозреваемый был заключен в тюрьму три года назад за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

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