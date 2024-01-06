https://news.day.az/tourism/1627294.html Самолет лишился части фузеляжа во время полета - ВИДЕО
Самолет лишился части фузеляжа во время полета - ВИДЕО
Во время рейса Boeing 737 из Портленда в Онтарио авиакомпании Alaska Airlines на высоте 5000 метров у самолета отвалился кусок фюзеляжа, а на его месте образовалась большая дыра.
Как передает Day.Az, на борту находились 174 пассажира и 6 членов экипажа. Самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета.
Ряд телеграм каналов распространил кадры, снятые пассажирами во время полета.
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