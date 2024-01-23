Электрический разряд прошел через тело туристки в Таиланде

"Электрический разряд прошел через мое тело", - в Таиланде иностранная туристка рассказала жуткую историю о встрече с опасной медузой во время купания. Оперативная помощь спасла туристке жизнь, но встреча обернулась госпитализацией и несколькими неделями в больнице. Поэтому туристка обратилась из больницы к другим отдыхающим с предостережением при купании, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как рассказала туристка, жуткая встреча с опасной коробчатой медузой произошла недалеко от острова Ко Пханган. 20-летняя туристка из Квисленда отдыхала на острове несколько месяцев без каких-либо проблем, но опасная встреча возле пляжа Дзен изменила всё. "Сначала мне показалось, что в океане плавает что-то похожее на маленькие кусочки пластика, но через несколько секунд эта медуза меня ужалила. У меня буквально было ощущение, будто сильный электрический разряд прошёл через мое тело", - рассказала туристка. К счастью, несмотря на жуткую боль, на адреналине она смогла повернуть к берегу. Как рассказала туристка, недалеко от берега ее начали к тому же сводить судороги, но ей повезло добраться до суши раньше, чем она начала задыхаться и потерялся сознание. Также ей повезло, что на пляже был обученный персонал - на помощь туристке кинулись "примерно 15 человек" с бутылками с уксусом, а также обученные медики, которые провели искусственное дыхание. Как говорит туристка, все это спасло ей жизнь и даже предотвратило дальнейшее ухудшение состояния.

Далее австралийку срочно доставили в местную больницу на Ко Пхангане, она прошла обследование, и врачи посоветовали ей немедленно перевестись на Самуи из-за тяжести ее состояния. На соседнем острове ее лечением занялся специалист по морским токсинам из Бангкока. Тем не менее, туристке пришлось провести в больнице больше месяца, причем две недели она не могла даже ходить из-за сильных укусов. "На память" ей осталась также сложная паутина шрамов - которую туристка демонстрирует на фото в соцсетях, сопровождая своё обращение.

Она стремится "повысить осведомленность об опасности нападения медуз", заявляет туристка. "Я не думаю, что многие люди знают об этом. Я понятия не имела, что такие медузы обитают так близко к острову", - заявляет она.

Тайские СМИ пользуясь этим напоминают туристам основные правила безопасности. Первое из них - не игнорировать красные флаги на пляже. "Неважно, сигнализирует флаг о сильных волнах, акулах или наличии медуз, плавать небезопасно!" - пишут они. Игнорирование флагов может привести к трагическим последствиям. Кроме того, не стоит купаться после дождя, ночью или вне оборудованных пляжей, можно использовать при купании одежду, которая закрывает тело. Не стоит прикасаться и к выброшенным на берег медузам - их стрекательные клетки остаются опасными и на воздухе.

Также туристам напоминают, что не стоит недооценивать опасность, которую представляют токсичные медузы. Яд медузы поражает сердечно-сосудистую систему и может заставить человеческое сердце перестать биться всего за две-пять минут. Если туристы оказываются свидетелями несчастного случая с медузами, им советуют сделать следующее:

- Перенесите раненых из моря в безопасное место и попросите кого-нибудь вызвать скорую помощь.

- Сохраняйте пострадавшего спокойным и неподвижным. Движение заставит яд перемещаться по телу.

- Если пострадавший без сознания, проведите СЛР, прежде чем лить на рану уксус.

- Непрерывно поливайте уксусом пораженный участок в течение 30 секунд. Уксус должен быть доступен на всех пляжных курортах. Если вы собираетесь на отдаленный пляж, возьмите с собой бутылку уксуса.

- Не лейте негазированную воду и не втирайте в рану песок.

- Наблюдайте за ранеными в течение 45 минут. Следите за сильной болью, беспокойством и спутанностью сознания, потливостью, ознобом, рвотой, болью в груди, учащенным сердцебиением, стеснением в груди, затруднением дыхания или изменением цвета кожи - обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Также туристам сообщили, что данных опасных коробчатых или кубомедуз можно встретить в морях южного Таиланда. Судя по количеству несчастных случаев, наибольшая зона риска - остров Самуи и Ко Пханган, где и купалась туристка.

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