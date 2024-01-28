«Здесь самая высокая концентрация титулованных идиотов»

Бортпроводники по всему миру часто сталкиваются с трудностями при работе в определённых секциях своих самолётов. Но оказывается, что секция премиум-эконома становится особенно сложным местом из-за агрессивного поведения некоторых туристов, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Как пояснило издание The Sun со ссылкой на комментарий стюардессы, премиум-эконом класс может быть "местом с самой высокой концентрацией титулованных идиотов". По её мнению, пассажиры в этом классе зачастую ожидают большего, чем им может предоставить авиакомпания.

При этом никто из этих туристов не хочет задуматься о том, что первоочередной заботой бортпроводниц является безопасность пассажиров, и часто путешественники экономкласса недооценивают этот аспект и предъявляют к персоналу нереальные требования. Они хотят больше места для ног, кресла большего размера и другую еду, однако их купленный билет это не предусматривает. "Большинство авиакомпаний часто повышают класс обслуживания пассажиров только один раз, поэтому эконом-класс может быть переведен в эконом-класс премиум-класса, а пассажиров эконом-класса премиум-класса переведут в бизнес-класс", - говорилось в публикации.

На этой почве часто возникают истерики и проблемы с конфликтными пассажирами в этом классе. Пассажиры, ожидающие более высокого уровня обслуживания, в большинстве случаев разочаровываются, ведь им предоставляются лишь небольшие привилегии. Премиум-эконом класс, по словам стюардессы, не является роскошным лаунжем или рестораном, и пассажиры должны осознавать, что предоставленные им льготы имеют свои границы.

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