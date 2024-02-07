Стало известно, почему дверь самолета Alaska Airlines выпала в полете

Дверь самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выпала в полете, так как не была закреплена. Об этом свидетельствуют данные предварительного расследования Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно результатам предварительного расследования инцидента, эксперты не обнаружили характерных повреждений или деформации вокруг отверстий для болтов. Это может свидетельствовать о том, что дверь не была закреплена болтами перед тем, как сойти с петель.

Отмечается, что при декомпрессии салона системы самолета сработали в штатном режиме. Эксперты NTSB продолжают расследование.

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