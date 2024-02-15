Посол Великобритании снялся в видеоролике в образе пилота AZAL

По инициативе посольства Великобритании в Азербайджане подготовлен видеоролик, приуроченный увеличению частоты полетов авиакомпании Azerbaijan Airlines между Баку и Лондоном, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

В видеоролике посол Фергюс Олд выступает в образе капитана летного экипажа AZAL. В нем показано, как дипломат посетил Международный аэропорт Гейдар Алиев, поднялся на борт самолета Boeing Dreamliner 787 и побывал в кабине пилотов.

"В качестве посла Великобритании в Азербайджане я рад приветствовать увеличение числа полетов AZAL между Баку и Лондоном с марта текущего года и доведение их до шести рейсов в неделю", - сказал дипломат.

По его словам, новые рейсы помогут укрепить взаимоотношения двух стран и откроют широкие возможности для сотрудничества в области торговли, туризма, культуры и образования.

Данный ролик также подчеркивает укрепление авиационных отношений между Азербайджаном и Великобританией, а также понимание важности развития воздушных перевозок.

С 17 марта AZAL, выполняя новые рейсы в лондонский аэропорт Гатвик, увеличит частоту полетов по маршруту Баку-Лондон-Баку до 6 рейсов в неделю.

Ознакомиться с видеороликом можно по следующей ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=PgvbNrI5YzM

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!