Мошенники повсюду: туристам раскрыли 7 шагов для защиты от обмана

С приближением сезона каникул туристы начинают активно искать себе места для отдыха, а в связи с финансовым кризисом, накрывшим и благополучную Европу, ищут они туры подешевле. А этим пользуются мошенники, которые повсюду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, в британских СМИ пишут, что компания Action Fraud выявила, что в 2023 году на туристах мошенники заработали астрономическую сумму в 12,3 миллиона фунтов стерлингов. В среднем каждый турист терял 1800 фунтов стерлингов. При этом атака мошенников становится все более изощренной. Однако туристам раскрыли семь несложных способов защититься от атаки.

Но для начала туристам представили статистику. Согласно им в Великобритании в прошлом году зафиксировали 6.6 тыс. случаев мошенничества. Мошенники начинают работу примерно с весной и особенно активизируются в июле-августе. "Поскольку люди думают заранее, чтобы забронировать отпуск, понятно, что каждый все больше ищет лучшие предложения. В условиях кризиса стоимости жизни, сжимающего наши финансы, легко забыть сохранять бдительность в отношении мошенников, предлагающих более дешевые предложения и выгодные цены, которые слишком хороши, чтобы быть правдой", - заявили представители компании.

В среднем, все семь советов достаточно универсальны и применимы и к российским туристам с некоторой поправкой на реалии.

Первым пунктом стоит назвать призыв "остановитесь и подумайте". "Стоит скептически относиться к нереальным по цене предложениям. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Потратив пять минут на размышление, вы повысите шансы обнаружить мошенничество", - призвали эксперты.

Второй пункт сходный, но касается уже конкретики. Любое выбранное предложение лучше проверить тщательным поиском в сети, чтобы убедиться, что оператор, у которого вы бронируете, заслуживает доверия.

Если вы получили неожиданное электронное письмо или онлайн-сообщение с предложением нереальной праздничной сделки, скорее всего, это мошенничество.

Оплачивайте безопасным способом, чтобы в случае чего иметь возможность вернуть деньги.

Храните личную информацию в безопасности: при покупке чего-либо на веб-сайте следует заполнять только обязательные данные.

Защитите себя: надежные пароли и двухэтапная проверка - это простые методы предотвращения доступа преступников к конфиденциальной информации

Ищите официальные логотипы - здесь туристов призывают проверить, является ли их туроператор членом профессиональных организаций. В России аналогично можно проверить его членство в реестре туроператоров.

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