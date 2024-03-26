https://news.day.az/tourism/1647209.html Жителей Таиланда и туристов предупредили о грядущих катаклизмах
Жителей Таиланда и туристов предупредили о грядущих катаклизмах
Жителей Таиланда и туристов предупредили об ухудшении погодных условий в стране. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на Метеорологический департамент Таиланда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в 27 провинциях Таиланда, включая Бангкок и Паттайю, прогнозируются грозы, штормы и сильные ливни. Также синоптики ожидают аномальное повышение температуры в стране, до 40 градусов.
Кроме того, смог будет наблюдаться в северном, северо-восточном и центральном регионах страны, включая столицу Бангкок.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре