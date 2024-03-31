Первая европейская авиакомпания уже тестирует Starlink в самолете

Латвийская авиакомпания airBaltic первой в Европе протестировала в своем самолете работу спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, проверка оборудования прошла на земле в аэропорту Риги. Весь салон самолета Airbus A220-300 заполнили полторы сотни сотрудников airBaltic и Starlink, испытывая на прочность ширину интернет-канала.

Глава airBaltic Мартин Гаусс заявил, что первое тестирование принесло хорошие результаты.

Сейчас авиакомпания и поставщик решения работают над получением необходимого дополнительного сертификата на самолет (supplemental type certification), чтобы оснастить весь флот airBaltic интернет-связью от Starlink. Она позволит пассажирам выходить в интернет уже после посадки в самолет и работает как на земле, так и в небе.

Латвийская авиакомпания декларирует, что доступ в интернет будет бесплатным для всех пассажиров.

Первые самолеты airBaltic планирует оснастить оборудованием от Starlink в 2024 году. Первоначально авиаперевозчик рассчитывал начать этот процесс еще в 2023 году, однако перенес сроки из-за задержки с сертификацией.

Каждый самолет с антенной Starlink получает канал в 500 Мегабит/с, декларируют в airBaltic. Если все 145 пассажиров на борту Airbus A220-300 airBaltic одновременно выйдут в сеть, каждый из них получит канал 3,4 Мегабита/с. Этого достаточно, чтобы открывать социальные сети, новостные сайты или просматривать потоковое видео.

Среди крупных авиакомпаний решение Starlink в самолетах уже использует американская авиакомпания Hawaiian Airlines. Она уже оснастила спутниковыми антеннами некоторые самолеты Airbus A321neo и планирует поставить Starlink на все свои авиалайнеры A321neo и A330 до конца 2024 года. Hawaiian Airlines предоставляет эту услугу бесплатно всем пассажирам.

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