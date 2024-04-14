Международный аэропорт Дубая назван самым роскошным в мире

Международный аэропорт Дубая занял первое место по уровню роскоши среди более чем 1800 аэропортов мира. По мнению экспертов по страхованию путешественников All Clear Travel Insurance, Международный аэропорт Дубая (DXB) был назван самым роскошным в мире. За ним следует лондонский аэропорт Хитроу, а завершает тройку лидеров Международный аэропорт Хамад в Катаре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, для составления рейтинга было проанализировано более чем 1800 аэропортов мира, в результате чего DXB с его дзен-садами, отелями, бассейном, кинотеатром и ресторанами занял почетное первое место.

Каждый аэропорт оценивался по нескольким факторам, начиная от количества дизайнерских магазинов, и заканчивая количеством четырех- и пятизвездочных отелей, расположенных поблизости. Кроме того, аэропорты оценивались по количеству залов ожидания, доступных пассажирам, и по тому, можно ли в них найти бары с напитками премиум-класса или икрой, чтобы отдохнуть перед полетом.

"Международный аэропорт Дубая пропускает через себя 90 миллионов пассажиров в год, и с достоинством занимает первое место в списке самых роскошных аэропортов," - сообщили представители All Clear Travel Insurance. Кроме того, DXB является самым быстрорастущим авиационным узлом в мире, и у него даже есть свой собственный пятизвездочный отель, расположенный в самом аэропорту. "Фактором, обеспечившим победу аэропорту Дубая, стало количество четырех- и пятизвездочных отелей в радиусе трех миль от аэропорта - более 70 роскошных гостиниц на выбор путешественников", - добавил представитель All Clear Travel Insurance.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!