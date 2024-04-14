Flydubai вносит изменения в расписание из-за ситуации в регионе

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Flydubai вносит изменения в расписание полетов после запуска иранских беспилотников в сторону Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель авиакомпании.

"Несколько наших рейсов были затронуты требованиями властей Иордании, которые выпустили соответствующее извещение NOTAM [о закрытии воздушного пространства]. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и будем вносить соответствующие изменения в наш график", - говорится в ответе авиакомпании на запрос ТАСС о статусе рейсов в Израиль и Иран.

Представитель Flydubai также сообщил, что один из рейсов авиакомпании, следующих из Дубая в Тель-Авив, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за ситуации в регионе. По данным сервиса Flightradar, рейс FZ1625 в субботу вечером вылетел из международного аэропорта Дубая в Тель-Авив и развернулся в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

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