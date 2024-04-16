https://news.day.az/tourism/1652568.html ОАЭ отменили 45 авиарейсов из-за непогоды
ОАЭ отменили 45 авиарейсов из-за непогоды
Международный аэропорт Дубая отменил 45 авиарейсов из-за ливней в ОАЭ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Было отмечено, что с полуночи были отменены 21 вылет и 24 прибытия. Хотя в течение дня все операции в аэропорту были приостановлены на 25 минут, позже они были возобновлены.
"Дороги к аэропорту сильно затоплены. Ожидается, что осадки продолжатся", - говорится в сообщении.
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