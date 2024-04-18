В аэропорту Дубая рассказали, когда вернутся к работе

Главный операционный директор международного аэропорта Дубая Маджед аль-Джокер заявил, что воздушная гавань, которая пострадала от рекордных для ОАЭ проливных дождей, вернется к полноценной работе в течение 24 часов. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство WAM.

По его словам, движение в аэропорту стало более упорядоченным после восстановления работы терминалов 1 и 3. Это помогло большинству авиакомпаний наладить вылеты рейсов, а также восстановить штатное расписание полетов.

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