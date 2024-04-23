https://news.day.az/tourism/1654414.html Граждане Азербайджана смогут посещать без виз еще одну страну
Граждане Азербайджана смогут посещать без виз еще одну страну
Между Азербайджаном и Албанией отменяется визовый режим.
Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта", вынесенного на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.
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