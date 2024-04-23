Туристы из этих стран все чаще выбирают Азербайджан

В январе-марте текущего года в Азербайджан приехало 513,5 тысяч иностранцев и лиц без гражданства из 171 страны, что на 39,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете статистики.

Больше всего туристов приехало из России - 28,7%, меньше всего - из Беларуси (1,2%).

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года число китайских туристов увеличилось в 3,7 раза, из Германии - на 49,5%.

В сравнении с периодом за январь-март 2023 года число приехавших из стран ЕС увеличилось в 1,6 раза, составив 18,6 тысяч человек, их стран Залива - в 1,5 раза (91,4 тыс человек), из государств СНГ - на 31% (198,3 тыс человек). 67,6% иностранцев и лиц без гражданства, которые посетили Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом.

За указанный период (январь-март) число граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 31,7%, составив 472,3 тыс человек.

Число граждан, выезжающих в Иран, увеличилось на 40,6%, в Грузию - на 29%, в Турцию - на 28,1%, в Россию - на 20,1%.

Больше всего граждане Азербайджана посетили Турцию - 38,3%, меньше всего - Иран (8,6%).

В январе-марте 2024 года 67,4% граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом.

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