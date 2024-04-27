В Египет пришло облегчение: на экскурсии туристам стало ехать легче - по крайней мере тем, кто собрался посетить Великие Пирамиды. После палящей жары, охватившей Египет, в результате которой температура в Каире превысила 40 градусов по Цельсию, погода приходит в норму, и по данным Египетского метеорологического управления (EMA), максимальная температура не превысит 29 градусов. А вот тем, кто собрался в Луксор или на экскурсию на Синай, судя по публикуемым в египетской прессе прогнозам, стоит быть осторожнее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, в районе горы Синай вероятен грозовой дождь. В вот в Луксоре туристов погода пока не пощадит - обещают "палящую жару". Температура около +35 градусов, солнце яркое, уровень солнечной активности экстремальный, так что лучше постараться от него защититься.

На курортах же всю неделю обещают приятную летнюю погоду, жаркую, но без экстрима. В Хургаде днём +29, ночные перепады не сильные - +25. В Шарм-эль-Шейхе пожарче - +32. Вода в Красном море "вернула" свои привычные +25 градусов, так что загорать и купаться - одно удовольствие. Правда туристов предупреждают не забывать о защите от солнца - оно тоже высокоактивное.

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