В США отменили рейс из-за пьяного пилота-дебошира

Авиакомпания Japan Airlines отменила рейс из-за пилота, который напился и устроил дебош в отеле США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, подробностями истории поделилось издание Japan Today.

Уточняется, что 157 пассажиров не смогли улететь из Далласа в Токио из-за того, что 49-летний командир воздушного судна накануне рейса употребил алкоголь, вел себя деструктивно и получил предупреждение от местной полиции.

Как пишет источник, в понедельник, 22 апреля, после прибытия в США из Японии пилот пообедал с другими членами экипажа в ресторане, а затем продолжил веселиться в холле отеля и в своем номере.

Около 02:00 сотрудник гостиницы попросил его соблюдать тишину, но поведение мужчины вынудило персонал вызвать полицию. Приехавшие на место стражи правопорядка допросили пилота и предупредили, чтобы он впредь не создавал подобных проблем.

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