Не упустите специальные цены от AZAL на путешествия между Баку и Пекином
До 31 мая текущего года включительно Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предлагает специальные тарифы на перелеты между Баку и Пекином, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.
Данное предложение действует как на рейсы, осуществляемые в одну сторону, так и на туда-обратно.
Стоимость авиабилетов из Баку в Пекин:
В одну сторону - от 235 USD
Туда и обратно - от 391 USD
Стоимость авиабилетов из Пекина в Баку:
В одну сторону - от 214 USD
Туда и обратно - от 398 USD
Предложение распространяется на рейсы авиакомпании, которые будут выполняться до 31 мая 2024 года включительно, за исключением пиковых периодов.
Отметим, что стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.
В Пекине каждый найдет занятие по душе: от посещения знаменитой китайской стены до прогулок по Дворцовому музею, от изучения традиционной китайской кухни до шопинга на известных рынках. Не упустите возможность отправиться в Пекин по специальным ценам!
Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az или через обновленное мобильное приложение авиакомпании Azerbaijan Airlines.
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