Стюардесса назвала три вещи, которые никогда нельзя делать в самолете

О трёх вещах, которые пассажирам следует избегать во время полёта, рассказала стюардесса с 10-летним опытом работы в небе. Её видео, размещённое на платформе TikTok, собрало более 641.000 просмотров с момента его публикации 30 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

По мнению бортпроводницы, в самолёте не стоит делать только три вещи: не спать до взлёта, не пытаться пронести в салон своё спиртное даже в маленьких ёмкостях и не ходить босиком.

Что касается первой рекомендации, то эксперт прокомментировала её так: "Путешествия могут быть утомительными, и иногда хочется сразу уснуть, как только вы садитесь в самолёт. Но этого делать не стоит".

Она объяснила, что засыпание до взлёта может увеличить риск баротравмы уха - боль в ухе или повреждение барабанной перепонки, вызванные быстрым изменением давления, которое происходит из-за несоответствия давления в среднем ухе и окружающей среде. Отметим, что учёные проводили соответствующие исследования. Так, по данным Mayo Clinic, во время подъёма и спуска авиалайнера риск действительно возрастает, потому что человек не зевает и не глотает. А эти естесственные действия помогают уравновесить давление в ушах.

Бортпроводница также подчеркнула, что употребление собственного алкоголя на борту запрещено. Проносить спиртное на борт запрещено, если только оно не куплено в дьюти-фри. Но даже если появится соблазн открыть заветный пакет и продегустрировать содержимое, то стоит помнить, что лётный персонал имеет право не обслуживать пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. По словам бортпроводницы, важно, чтобы туристы выпивали "ответственно", а при употреблении собственного алкоголя это невозможно контролировать.

Кроме того, стюардесса обратила внимание на ещё одну важную вещь, которую туристы никогда не должны делать в самолёте: "Никогда не ходите босиком по салону самолёта. Если вы решили снять обувь на своём месте, это одно, но не ходите босиком в туалет. Вы никогда не знаете, на что наступаете, и пол не всегда чистый". Так, согласно исследованию Travelmath, кнопка смыва в туалете самолёта является одним из самых загрязнённых мест, как и замок дверцы туалетной кабинки в аэропорту.

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