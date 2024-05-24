СМИ сообщили о серьезной проблеме самолетов Boeing 777

У 292 самолетов Boeing американских авиакомпаний United Airlines и American Airlines есть потенциальная неисправность, которая может привести к взрыву в воздухе, сообщил Daily Mail со ссылкой на письменное уведомление Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, передает Day.Az.

"Обнаруженный дефект свидетельствует, что еще почти 300 Boeing могут быть под угрозой", - сказано в уведомлении.

Речь идет о неисправности одной из систем безопасности на Boeing 777: из-за неправильной установки приспособления для рассеивания статического электричества в крыле самолета может образоваться высоковольтный разряд, способный поразить находящиеся рядом элементы конструкции, включая топливный бак. Это может привести к возгоранию и взрыву баков в крыле машины.

В FAA подсчитали, что для устранения этого дефекта во всех 292 лайнеров Boeing 777 потребуется менее $698 тыс. Для сравнения, рыночная капитализация компании на 23 мая составляет $114,35 млрд.

FAA сообщило о проблеме еще в марте и потребовало, чтобы в Boeing ответили до 9 мая, но пока не известно, сделала ли это компания, сообщили в Daily Mail.

Представитель Boeing заявил, что уведомление FAA было частью "стандартного процесса регулирования, который помог гарантировать, что авиаперелеты -самый безопасный вид транспорта. Это не служит непосредственной проблемой безопасности полетов".

В авиастроительной компании отметили, что парк Boeing 777 эксплуатируется почти 30 лет и обеспечил безопасные перевозки более 3,9 млрд пассажиров. "В современных коммерческих самолетах предусмотрено многократное резервирование для обеспечения защиты от электромагнитных воздействий", - уточнили в Boeing.

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