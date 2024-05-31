В аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не отправляли и не принимали воздушные суда, говорилось в сообщении Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане - Казани и Нижнекамска - введены временные ограничения", - отмечалось в сообщении.

Так, работа аэропорта Казани была ограничена с 06:57 (GMT). Работа аэропорта Нижнекамска ограничена с 07:24 (GMT).

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - добавили в ведомстве.

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