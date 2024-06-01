Антитуристические протесты на Майорке, похоже, возымели действие - примерно по поговорке "за что боролись, на то и напоролись". По крайней мере, соцсети пестрят картинами того, как популярный курорт стремительно превращается в город-призрак - туристы начали его массово покидать. Речь идёт о "столице вечеринок", курорте Магалуф, фотографии полупустых улиц которого стали предметом оживлённого обсуждения. Как уверяют, туристы, в основном британцы, покинули его, испугавшись массовых протестов. Если так пойдет и дальше, то Магалуф имеет все шансы стать "лайт" версией знаменитого курорта Вароша кипрской Фамагусты - который полносью опустел после оккупации турками северной части острова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, местная испанская пресса, с одной стороны, выражает беспокойство, посетит ли остров в этом году достаточное количество туристов из-за всплеска антитуристических протестов. Что интересно, в центре внимания оказались комментарии туристов к фотографиям пустого Магалуфа - в первую очередь опять же британцев.

Реакция аудитории отчётливо делится на несколько направлений. Первые отчётливо злорадствуют: "Им не нужны туристы, поэтому позвольте им позаботиться о себе. Никто не виноват, кроме них самих", "Очевидно, 45% экономики Майорки - это туризм, поэтому они потеряют много денег, если туристы перестанут приезжать", - пишут они. Другие как раз "потирают руки", предполагая воспользоваться этим "окном возможностей": "Через пару недель если это сохранится, я подумаю туда доехать - если он почти пуст, мне не придется торчать в адских очередях, чтоб купить выпить", - примерно такой настрой у других комментаторов.

Отметились и экономные туристы: "Дешевле поехать на Карибы. В прошлом году я ездил на Ибицу в фантастический отель, мы всей семьей думали, что вернемся в то же место, однако цена была на 2,5 тысячи выше, чем в прошлом году", - заявили они. Меры борьбы с нищебродами путём введения налога туристы также оценили - что понятно, далеко не положительно: "Испанское правительство говорило о введении налога на посещение британских туристов в связи с выходом из ЕС. Я не думаю, что упомянутое правительство находится в контакте с трудолюбивым испанским народом, который зарабатывает на очень приличную жизнь за счет нас, британцев", - заявляют они.

Впрочем, есть и более трезвые комментаторы, которые интересуются днем и часом съемки: "Может быть, еще очень рано? В выходные дни в этих местах очень многолюдно". Также они уверяют, что отели курорта забиты, причем испанцами: "Может быть, им доплачивают, чтобы они помешали иностранцам?" - интересуются туристы.

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