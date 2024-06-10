https://news.day.az/tourism/1665826.html Плюс-сайз-модель обвинила авиакомпании в дискриминации полных людей
Плюс-сайз-модель обвинила авиакомпании в дискриминации полных людей
Канадская плюс-сайз-модель и блогерша обвинила авиакомпании в дискриминации полных людей и заявила, что ей некомфортно путешествовать. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.
По словам Элис Гилби, ей приходится носить с собой удлинитель ремня безопасности, поскольку в самолетах они не рассчитаны на полных людей. Кроме того, подлокотники впиваются ей в руки во время полета и причиняют боль.
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