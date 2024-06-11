Эта авиакомпания выплатит компенсации пострадавшим от турбулентности

Авиакомпания Singapore Airlines (SIA) объявила о выплате компенсаций пассажирам, пострадавшим во время сильной турбулентности на борту рейса из Лондона в Сингапур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"SIA подтверждает, что 10 июня мы направили предложения о выплате компенсаций пассажирам. Тем, кто получил небольшие травмы во время инцидента, мы предложили $10 тыс. в качестве компенсации", - говорится в сообщении компании на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Пассажирам с тяжелыми травмами и которым требуется финансовая помощь для лечения Singapore Airlines заплатит по $25 тыс., что станет частью полной компенсации, которую позже получат пассажиры. Авиаперевозчик подчеркнул, что окончательные суммы для таких пассажиров будут обсуждаться с ними позже, когда это позволит их самочувствие.

Компания также вернет всем пассажирам деньги за билеты. В Singapore Airlines также принесли извинения все пассажирам.

21 мая Singapore Airlines сообщила, что во время полета лайнер оказался в зоне сильной турбулентности. На борту Boeing 777-300 находились 18 членов экипажа и 221 пассажир. Среди пассажиров были в основном граждане Австралии, Великобритании и Сингапура, россиян не было. В результате инцидента погиб 73-летний британец, 104 человека пострадали.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!