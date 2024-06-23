В Британии аэропорт приостановил работу

Рейсы, вылетающие из аэропорта города Манчестер в Великобритании, сильно задерживаются или вовсе отменяются из-за отключения электроэнергии в этом районе. Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что уже находящиеся в аэропорту пассажиры сталкиваются со значительными задержками и возможными отменами рейсов. Пассажирам, летящим более поздними рейсами, рекомендуют проверить статус рейса в своей авиакомпании перед поездкой в аэропорт.

Подача электроэнергии восстановлена, но последствия будут сказываться на обслуживании в течение дня, сообщили в издании.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!