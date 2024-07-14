Названа тройка самых посещаемых в мире стран

Самыми посещаемыми в мире странами по итогам 2023 года стали Франция, Испания и США. Тройку лидеров назвали во Всемирной туристической организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, Франция приняла за год 100 миллионов международных туристов, Испания - 85 миллионов, США - 66 миллионов. Замыкают пятерку лидеров Италия (57 миллионов) и Турция (55 миллионов).

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