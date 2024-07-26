Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL наградил своего двухмиллионного пассажира. По состоянию на 25 июля, с начала 2024 года авиакомпания обслужила два миллиона пассажиров.

Как сообщает в пятницу Day.Az, награжденным пассажиром стала Назрин Оруджова, которая приобрела авиабилет на рейс Баку-Лондон.

Представители авиакомпании поздравили Н.Оруджову в Международном аэропорту Гейдар Алиев и вручили ей бесплатный авиабилет туда и обратно из Баку по любому регулярному направлению авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии".

Отметим, что в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пассажиров AZAL по международным направлениям увеличилось на 60, а по внутренним - на 10 процентов.

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