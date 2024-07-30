Испанский регулятор оштрафовал Booking на рекордную сумму

Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции (CNMC) Испании наложила крупнейший в своей истории штраф в отношении системы интернет-бронирования отелей Booking. Об говорится в пресс-релизе регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что "CNMC оштрафовала Booking.com на €413 240 000 за злоупотребление своим доминирующим положением". "Компания совершила два злоупотребления своим доминирующим положением по крайней мере с 1 января 2019 года по настоящее время, навязав несколько несправедливых коммерческих условий отелям, расположенным в Испании, которые используют ее (системы Booking - прим. ТАСС) посреднические услуги по бронированию, и ограничив конкуренцию со стороны других онлайн-турагентств, которые предлагают те же услуги", - отметил регулятор.

В октябре 2022 года комиссия начала расследование в отношении Booking. Как сообщали в CNMC, дисциплинарное разбирательство было инициировано на фоне "возможных антиконкурентных действий, которые могут затрагивать отели и онлайн-турагентства".

Регулятор принял такое решение после двух жалоб, полученных от испанской ассоциации директоров отелей и гостиничной предпринимательской ассоциации Мадрида.

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