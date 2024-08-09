Европейская авиакомпания приостановила полеты в Китай

Авиакомпания British Airways приостановила полеты в Пекин минимум на год. Об этом сообщает издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Европейский перевозчик не будет выполнять рейсы в столицу Китая по крайней мере с 26 октября 2024-го по ноябрь 2025 года. Маршрут Лондон - Пекин компания описывает как один из самых важных. При этом рейсы в Шанхай и Гонконг сохранятся.

В British Airways не назвали причину приостановки полетов, однако издание предполагает, что закрытие воздушного пространства России осложняет перевозки и увеличивает расходы авиакомпании. Также отмечается падение спроса на полеты в этом направлении.

Другая британская компания Virgin Atlantic ранее объявила о прекращении рейсов в Шанхай с октября. А в авиаконцерне Lufthansa жаловались, что доходность на маршрутах в Поднебесную падает: европейским перевозчикам становится трудно конкурировать с китайскими, которым разрешено летать через Россию.

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