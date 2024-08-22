Путешественник напугал членов экипажа

Пассажира авиакомпании American Airlines, который поднялся на борт с окровавленной головой, сняли с рейса. Как передает Day.Az, подробностями истории поделилось издание New York Post.

27-летний Эухенио Эрнесто Эрнандес-Гарнье и его жена Юслейдис Бланка Лойола летели из Флориды в Лас-Вегас. Как пишет источник, мужчина перед поездкой сделал операцию по пересадке волос, и наложенная на голову после процедуры повязка спадала, обнажая запекшуюся кровь.

Членов экипажа напугал внешний вид путешественника, и они забеспокоились о потенциальной биологической опасности на борту. Эрнандеса-Гарнье попросили заменить повязку, но он отказался это сделать. Тогда бортпроводники велели пассажиру покинуть самолет, но его супруга заявила, что если они не смогут улететь, то "никто другой тоже не сможет". После этого экипаж вызвал полицию, и пару вывели из воздушного судна в наручниках под аплодисменты попутчиков.

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