В Азербайджан приезжает больше туристов

В первом полугодии текущего года культурно-исторические заповедники Азербайджана посетили 305 376 человек. Рост составил 52 процента или 201 138 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что из них 218 967 являются иностранными туристами, что на 78 процентов больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.

В агентстве также подчеркнули, что наша страна обладает достаточным культурным туристическим потенциалом. Туристы, направляющиеся в Азербайджан, желают воспользоваться всей имеющейся в стране туристической продукцией. Сюда входят оздоровительный, горный, кулинарный, культурный туризм и другие виды путешествий. Группы туристов, отправляющиеся посмотреть исторические памятники и заповедники, близко знакомятся с историей страны, получают знания о нашей культуре.

Наблюдения показывают, что гостей больше интересуют исторические памятники. Туристам, приезжающим маршрутами культурного туризма, представляются памятники, имеющиеся в Баку, Шеки, Габале и освобожденных от оккупации районах, тем самым, пропагандируется история и культура нашей страны. Надлежащее использование памятников Азербайджана в туристических целях также может привести к увеличению потока туристов.

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