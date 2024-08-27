https://news.day.az/tourism/1684377.html Иран предупредил авиакомпании
Иран предупредил авиакомпании
Иран предупреждает все авиакомпании проявлять осторожность при полетах над определенными районами своего воздушного пространства с 1 сентября. При этом не уточняется дата окончания действия предупреждения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
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