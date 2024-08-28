Сколько азербайджанцев посетили Узбекистан в I квартале 2024 года?

В период с января по июль 2024 года Узбекистан посетили 9,6 тысячи азербайджанцев с туристической целью.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Статистического агентства Республики Узбекистан.

По данным ведомства, этот показатель вырос на 1,6 тысячи человек, что составляет 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Из общего числа азербайджанцев, въехавших в Узбекистан за отчетный период, 5 657 человек посетили страну с целью отдыха, 3 362 человека приехали к родственникам, 543 человека - по служебным делам, девять человек - для лечения, и трое - для учебы.

Отметим, что в первом квартале текущего года число туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 44,2 процента или на 98 тысяч 993 человека по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года и достигло 322 тысячи 973 человек.

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