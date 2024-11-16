https://news.day.az/tourism/1707642.html Пассажирский самолет едва не столкнулся с горой во время вылета Самолет авиакомпании American Airlines едва не врезался в гору во время вылета с острова Гавайи, США. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Нештатная ситуация произошла в среду, 13 ноября, на борту пассажирского лайнера, летевшего из Гонолулу в Лос-Анджелес.
Пассажирский самолет едва не столкнулся с горой во время вылета
Самолет авиакомпании American Airlines едва не врезался в гору во время вылета с острова Гавайи, США. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Нештатная ситуация произошла в среду, 13 ноября, на борту пассажирского лайнера, летевшего из Гонолулу в Лос-Анджелес. Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации США, диспетчер дал указание пилотам выполнить ускоренный набор высоты, чтобы избежать столкновения.
"Действия диспетчера обеспечили безопасный полет самолета над близлежащей местностью", - пояснили в ведомстве, добавив, что расследование инцидента будет продолжено.
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