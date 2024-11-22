Турист пошел кататься на зиплайне и сорвался вниз с 15-метровой высоты

Турист из Германии пошел кататься на зиплайне в Мексике, сорвался вниз и не выжил.

Как передает Day.Az, подробностями поделилось издание The Yucatan Times.

54-летний немец по имени Нихолау приехал с женой Дианой в туристический центр в городе Пунта-Лагуна на границе штатов Кинтана-Роо и Юкатан. Там мужчина решил прокатиться на зиплайне, но, предположительно, проигнорировал инструкции гида по технике безопасности и упал с 15-метровой высоты на глазах супруги.

Прибывшие на место парамедики не смогли спасти туриста. Полиция оцепила территорию и начала расследование.