Туристов предупредили о росте случаев вооруженных ограблений в этой стране

Посольство Китая на Филиппинах предупредило своих граждан об увеличении случаев преступлений в стране, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"В последнее время в некоторых районах Филиппин наблюдается ухудшение общественной безопасности", - говорится в сообщении посольства.

Китайские граждане стали жертвами вооруженных ограблений, мошенничества при обмене валюты и краж. Дипломаты порекомендовали усилить меры предосторожности. В частности, китайцам не советуют посещать места, где недавно произошли преступления, и не выходить на улицу в одиночку. Граждан КНР призвали не вступать в разговоры с незнакомцами, не посещать бары и караоке, следить, чтобы в еду и напитки не подсыпали наркотики в общественных местах.

Также в числе правил: не носить с собой большие суммы денег и дорогие украшения, менять валюту только в официальных местах.